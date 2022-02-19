Nazilli Belediyespor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-2

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor evinde düşme hattındaki Karatay Termal 1922 Konyaspor 'la 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 1 puana razı oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 35'inci dakikada Fatih ve 40'ıncı dakikada Mert Çapar atarken, konuk takımın gollerini 43'üncü dakikada Batuhan Demirel, 73'üncü dakikada Mustafa Apardı kaydetti. Bu sonuçla galibiyet özlemi 5 maça yükselen Nazilli Belediyespor 31 puana, 10 haftadır kazanamayan Konya temsilcisi ise 21 puana ulaştı.

DHA