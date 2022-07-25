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Nazilli Belediyespor, kaldığı yerden tekrar başladı

Nazilli Belediyespor, verilen 1 günlük izinin ardından yeni sezon hazırlıklarına bu sabah kaldığı yerden tekrar başladı.

25 Temmuz 2022, Pazartesi 22:07 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor, kaldığı yerden tekrar başladı

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarına Nazilli’de tesislerinde devam eden Naz-Naz sabah saatlerinde günün ilk çalışması ile haftaya yeni bir başlangıç yaptı.

Teknik Direktör Taner Öcal ve yardımcıları kontrolünde hazırlanan Yo-Yo test alanı ile gerçekleştirilen çalışmada futbolcular 2 ayrı grup halinde teste tabi tutuldu. Yo-Yo testi ile dayanıklılık performansları analiz edilen futbolculara test sonuçlarına göre antrenman programları yapılacak. Siyah beyazlı takım akşam saatlerinde gerçekleştirilecek günün ikinci antrenmanı ile çalışmalarına devam edecek.

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