Nazilli Belediyespor kaçan gollere yanıyor

Grupta 39 puanda kalıp, 40 puana ulaşan Fethiyespor'un 1 puan gerisinde ikinci sıraya gerileyen siyah-beyazlılarda Hasan Şermet, "Futbolun adaleti doğru işlemedi. İkinci yarı çok fazla pozisyona girdik ama atamadık. Oyun anlamında elimizden geleni yaptık. Çıkış anında kaptırdığımız bir topla kalemizde gol görüp mağlup olduk. Henüz lig bitmedi. Geçen hafta liderdik ama şampiyon olmamıştık. Şimdi ikinciyiz ama yine lig bitmedi. Bunu telafi edeceğiz" dedi.

DHA