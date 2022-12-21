TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısında alt sıralarda kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor, santrfor Hüseyin Çolak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Siyah Beyazlılar, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan 32 yaşındaki forvetle vedalaştı.
Nazilli'de 9 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Ligde 7 maçtır kadroya giremeyen Hüseyin Çolak, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında dizinden sakatlanmıştı. (DHA)