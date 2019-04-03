Nazilli Belediyespor - Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Siyah-beyazlı ekip ilk yarısını 12. dakikada Aykut'un golüyle 1-0 öne kapattığı mücadelede 81. dakikada konuk takımdan Hakan'ın golüne engel olamadı. Trabzon temsilcisi 40. dakikada Selim'in 89. dakikada Hakan'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle maçı 9 kişi tamamladı. Bu sonuçla 54 puana ulaşan Nazilli Belediyespor'un namağlup serisi 22 haftaya, puanını 56'ya çıkaran lider Hekimoğlu Trabzon'un yenilmezlik serisi ise 12 haftaya yükseldi.
12. dakikada Nazilli öne geçti. Aykut orta sahadan aldığı topla ilerleyerek yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
40. dakikada konuk takımdan Selim, Görkem'e sert girince hakem ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
45+4. dakikada Yasin'in ceza sahası çizgisinden vuruşunda top üst direkte patladı. İlk yarı 1-0 Nazilli üstünlüğüyle sona erdi.
81. dakikada uzun süre eksik oynayan Hekimoğlu Trabzon eşitliği sağladı. Köşe atışından gelen topu iyi takip eden Hakan ceza alanı içinden meşin yuvarlağı filelerle gönderdi: 1-1.
89. dakikada Hakan ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Müsabaka 1-1 sona erdi.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (x), Hakan Yoldaş (xx), Ferdi Karadoruk (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Aykut (xxx), Görkem (xx) (Dk. 76 Sevcan xx), Mert Er (xx), Buğra (xx), İlyas (xx) (Dk. 58 Said Can x), Sergen (xx), Mazlum (xx), Burak (x) (Dk. 64 Mert Çapar x), Onur Karakabak (xxx), Yasin (xx)
HEKİMOĞLU TRABZON: Mustafa (x) - Miraç (xx), Selim (x), Savaş (x) (Dk. 44 Dede xx), Sami Emirhan (x) (Dk. 74 Hasan xx), Halil İbrahim (xxx), Cafercan (xxx), Taha (xx), Emre (xx), Emrullah (xx), Samet (x) (Dk. 61 Hakan xx)
GOLLER: Dk. 12 Aykut (Nazilli Bld), Dk. 81 Hakan (Hekimoğlu Trabzon)
KIRMIZI KART: Dk. 40 Selim, Dk. 89 Hakan (Hekimoğlu Trabzon)
SARI KARTLAR: Onur Karakabak, Mert Er, Görkem, Mazlum (Nazilli Bld), Selim, Ramazan, Mustafa, Hakan (Hekimoğlu Trabzon)
Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)