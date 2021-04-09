Nazilli Belediyespor gurbette zincir kırdı

Son 4 deplasman maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik alarak 10 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Nazilli, Yozgat'tan zaferle dönerek moral buldu. Zirvedeki Belediye Kütahyaspor'un 7 puan gerisinde yer alan 51 puanlı siyah-beyazlı ekip, üst üste kümede kalma mücadelesi veren Tekirdağspor ve Karaman Belediyespor'la (D) karşılaştıktan sonra son 2 haftada Play-Off hedefindeki Büyükçekmece Tepecikspor ve Yomraspor'la (D) kozlarını paylaşacak. Takımıyla 2'de 2 yaparak son haftalara şampiyonluk iddisını sürdürerek giren teknik direktör Mesut Toros, oyuncularını kutlayıp, öncelikle Play-Off'u garantileyerek son düdüğe kadar zirve yarışını da bırakmayacaklarını söyledi.

DHA