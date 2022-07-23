Nazilli Belediyespor, günü çift antrenman ile tamamladı

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Core Kuvvet çalışması ile günün ikinci antrenmanına başlayan futbolcular 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam etti.

Antrenmanın ikinci bölümünde 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 ve 4'e 4 anaerob dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, son bölümde belirlenmiş alanda gerçekleştirilen taktiksel çalışma ile günün antrenmanını tamamladı.

Öte yandan kaleciler; Zekeriya Topayan, Hasan Çayrak, Canberk Aydemir ve Eren Kaya ilk bölümde takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü Niyazi Boylu gözetiminde kendileri için hazırlanan programa göre çalıştı.

İHA



