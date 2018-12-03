Nazilli Belediyespor - Göztepe maçı, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig’de son 3 maçını kaybeden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Nazilli Belediyespor’a konuk olacak. Göztepe ilk maçta avantajlı skoru almak istiyor. Nazilli Belediyespor ise sürpriz peşinde olacak. Peki, Nazilli Belediyespor - Göztepe maçı hangi kanalda? Detaylar fanatik.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak. Ligde son 3 maçında puan alamayan Göztepe, bu sezon 4. turdan başladığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. turda karşılaşacağın Nazilli Belediyespor'u deplasmanda mağlup etmek istiyor.
Nazilli Belediyespor - Göztepe maçı, saat kaçta, hangi kanalda?
Nazilli İlçe Stadı’nda 4 Aralık Salı günü saat 14.45’te başlayacak Nazilli Belediyespor-Göztepe maçında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşma Aspor'dan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık’ta İzmir’de oynanacak.
Fazla süre almayan oyuncuların forma giymesinin beklendiği Göztepe’de Deniz Kadah, Kerem Atakan Kesgin, Axel Ngando ve Adama Traore’nin sakatlıkları bulunuyor.
Göztepe, daha önce 1. Lig’de yer aldığı 2015-2016 sezonunda tek maç üzerinden oynanan Türkiye Kupası’nın 3. turunda Nazilli Belediyespor’a İzmir’de normal süresi 1-1 biten müsabakada 2-1 mağlup olmuştu. Profesyonel Disiplin Kurulu, bu maçta cezalı Mehmet Enes Öztürk’ü oynatan Göztepe’yi 3-0 hükmen mağlup ilan etmişti.