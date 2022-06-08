Futbola Galatasaray altyapısında başlayıp geçen sezonu Isparta'da 22 maçta 3 golle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen törenle imza attı. İmza töreninde hazır bulunan Transfer Komitesi Başkanı Mehmet Koşar, "Gökhan'ı uzun süredir takip ediyorduk. Dış transfer çalışmaları kapsamında ilk imzamızı Gökhan ile gerçekleştirmek bizleri oldukça memnun etti. Oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Siyah-beyazlı formayı giyeceği için mutlu olduğunu belirten Göksu, "Nazilli Belediyespor ile yaptığımız anlaşmanın hayırlı olmasını dilerim. İnşallah başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Hedefi olan bir takıma geldiğim için de ayrıca çok mutluyum" diye konuştu.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)