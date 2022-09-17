Nazilli Belediyespor, galibiyetle tanışmak istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 2 puanla 18'inci sırada yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Amed Sportif'i yenerek galibiyetle tanışmak istiyor. Hafta içinde 9 kişi kaldığı Sivas Belediyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen siyah-beyazlılar, bu hafta kazanarak taraftarına 3 puan hediye etmeyi hedefliyor.

Nazilli ekibinde göreve geldikten sonra 2 maçtan 1 puan çıkaran teknik direktör Cihan Erdil, 5 puanlı Diyarbakır temsilcisi önünde hem takımının hem de kendisinin ilk zaferini almaya çalışacak. (DHA)