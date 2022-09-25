Nazilli Belediyespor, galibiyete hasret kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı hafta müsabakasında Esenler Erokspor'a deplasmanda 3-2 yenilen Eşin Group Nazilli Belediyespor, gülmeyi unuttu. Sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen kötü sonuçlara imza atan siyah-beyazlılar, 6 maç sonunda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu periyotta Batman Petrolspor, Çorum FK ve son olarak Esenler Erokspor'a yenilen Naz-Naz, Hes İyaç Afyonspor, Sivas Belediyespor ve Amed Sportif'le berabere kaldı. Nazilli Belediyespor 3 puanla düşme potasında yer alıyor. (DHA)