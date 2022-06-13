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Nazilli Belediyespor, Fatih Çiplak'la anlaştı

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminin hareketli takımlarından olan Nazilli Belediyespor, son olarak Kırşehir Belediyespor forması giyen Fatih Çiplak ile anlaşma sağladı.

13 Haziran 2022, Pazartesi 18:16 Son Güncelleme:
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Nazilli Belediyespor, Fatih Çiplak'la anlaştı

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminin hareketli takımlarından olan Nazilli Belediyespor, Fatih Çiplak'ı gündemine aldı. Son olarak Kırşehir Belediyespor forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Fatih'in en kısa zamanda Nazilli'ye gelip kendisini siyah-beyazlı renkelere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

Demir Grup Sivasspor 'da profesyonel kariyerine başlayan Fatih Çiplak, Giresunspor, İstanbulspor, Sivas Belediyespor, Kahramanmaraşspor ve İnegölspor'da da top koşturdu. Fatih, geçen sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor'la 33 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı. (DHA)

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