Nazilli Belediyespor - Erbaaspor: 3-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta Velimeşespor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor evinde Erbaaspor engelini de rahat geçti, yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı: 3-1. Görkem (2) ve Yasin'in golleriyle 3 puana uzanan siyah beyazlılar, haftaya lider giren Hekimoğlu Trabzon ve ikinci Nevşehir Belediyespor'un berabere kaldığı haftada puanını 50 yapıp ikinci basamağa yükseldi, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

13'üncü dakikada Nazilli Belediyespor perdeyi açtı. Buğra orta sahadan kaptığı topu Görkem'e aktardı. Ceza alanına giren Görkem düzgün bir şutla ağları sarstı: 1-0.

28'inci dakikada iki rakibinden sıyrılan Görkem'in sert vuruşunda top yan direkten döndü.

38'inci dakikada Naz-Naz golleri ikiledi. Saidcan'ın pasına hareketlenen Yasin ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı, Erbaaspor kalecisi Cantuğ çaresiz kaldı: 2-0. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

49'uncu dakikada konuk Erbasspor farkı 1'e indirdi. Hüseyin'in kullandığı kornerde topa kafayla dokunan Gürkan fileleri havalandırdı: 2-1.

70'inci dakikada Görkem bir kez daha sahne aldı. Mert'in uzun pasında savunmadan seken topu iyi kontrol eden Görkem'in plasesi ağlarla buluştu: 3-1.

İki takımın çabaları sonucu değiştirmedi, 3 puan ev sahibi Nazilli Belediyespor'un oldu.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Aydın Karsavuran (xx), Caner Kurt (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Polat (xx), Onur (xxx), Buğra (xx) (Dk. 65 Zafer xx), Saidcan (xxx), Sergen (xxx), Yasin (xxx) (Dk. 66 Burak xx), Aykut (xx), Mert (xxx), Hasan (xx), Görkem (xxx) (Dk. 78 Recep Berk xx)

ERBAASPOR: Cantuğ (x) - Hüseyin (x) (Dk. 71 Ogün x), Bilal (x) (Dk. 33 Gürkan xx), Mehmet Tatlı (x), Berk (xx), Mehmet Demirözü (x), Ahmet (xx), Rıdvan (x), Serkan (xx), Berat (x), Yunus (x) (Dk. 77 Reha x)

GOLLER: Dk. 13 - Dk. 70 Görkem, Dk. 38 Yasin (Nazilli Belediyespor) - Dk. 49 Gürkan (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Yasin, Aykut (Nazilli Belediyespor) - Ogün (Erbaaspor)

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA)