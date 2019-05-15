Nazilli Belediyespor elendi

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup play-off yarı final rövanş maçında Nazilli Belediyespor, evinde Ergene Velişemespor’u 1-0 mağlup etmesine rağmen finale çıkamadan elendi.
Şampiyonluğu kıl payıyla Hekimoğlu Trabzon’a kaptırdığı grupta yarı final eşleşmesinde deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden Nazilli, rövanşa cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktı. Siyah beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı stat çevresindeki binaların çatısından izleyip takımlarına dışardan destek vermeye çalıştı. Karşılaşmayı 13’üncü dakikada Mert Er’in golüyle kazanan Nazilli, maçı uzatmaya götürecek golü bulamayınca havlu attı. Grupta ilk finalist Ergene Velimeşespor oldu.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Serdar Akkocoğlu (xx), Ogün Kamacı (xx), Okan Akbal (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Mert Çapar (xx) (Dk. 80 Sercan x), Berk (x) (Dk. 51 Görkem x), Mazlum (xx), Mert Er (xxx), Buğra (x), Burak (x) (Dk. 66 Said Can xx), Sergen (xxx), Yasin (xx), Onur Karakabak (xx), Aykut (x)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre Yılmaz (xxx) - Alişan (xx), Baran (xxx), Ali Emre (x) (Dk. 56 Emin xx), İbrahim Fatih (xxx), Erçağ (xx) (Dk. 71 Muhammet Raşit xx), Selçuk (xx), Burhan (xxx), Emre Karadağ (xx), Rıdvan (xx), Onat Kutay (x)
GOL: Dk. 13 Mert Er (Nazilli Bld)
SARI KARTLAR: Mert Er, Yasin (Nazilli Bld) - Onat Kutay (Ergene Velimeşe)