Nazilli Belediyespor, Düzcespor maçına hazır

Eşin Group Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig’in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Düzce Cam Düzcespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde ısınma hareketleri sonrasında çabukluk çalışması ile antrenmana devam eden futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunu sonrasında taktikse oyun çalışması ile hazırlıklarını tamamlarken kaleciler ilk etapta kendileri için hazırlanan program dahilinde çalıştı.

Siyah İnciler deplasmanda oynayacağı Düzce Cam Düzcespor karşılaşması için Cumartesi sabah saatlerinde Nazilli’den karayolu ile Düzce’ye gidecek ve konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. (İHA)