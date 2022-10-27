Nazilli Belediyespor, Düzcespor maçı hazırlıklarına başladı

Eşin Group Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Düzce Cam Düzcespor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde ısınma hareketleri sonrasında kuvvet ve denge çalışması yapan futbolcuları geniş alan oyun çalışması ile antrenmana devam etti.

Antrenmanın son bölümünde 3 ayrı takım halinde dar alan oyun ve yüksek şiddetli koşu çalışması yapan futbolcular streching ile günün antrenmanını tamamladı. (İHA)