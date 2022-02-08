TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan Nazilli Belediyespor, Beypiliç Boluspor'dan Diyar Kaba'yı kadrosuna dahil etti. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle sezon sonuna kadar kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan 19 yaşındaki futbolcu, "Kulübümüzün hedeflerini çok iyi biliyorum. Bu amaç doğrultusunda en iyisini yaparak takımıma katkı savaşacağım" dedi.

Sezonun ilk yarısında Boluspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası ve 1'inci Lig'de 4 maçta forma giyen Diyar toplamda 2 gol kaydetti. Ege ekibinde Diyar'ın transfer edilmesiyle Muhammet Ali Aydın ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. (DHA)