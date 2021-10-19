Nazilli Belediyespor ders alacak

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk mağlubiyetini Amed Sportif deplasmanında alan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, yenilgiyi hak etmediklerini ancak bu yenilgiden gerekli dersleri çıkaracaklarını söyledi.

Karşılaşmada üstün olan taraftın kendileri olduğuna dikkat çelen Kadir Kar, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz yenilgiyi hak etmedik. Duran toptan yediğimiz bir gol ile mağlup olduk. Oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. Ancak gol yollarında golcülerimiz topu filelerle buluşturamadılar. Her iki yarıda da üstün oynayan taraf bizdik. Ancak oyuncularımız gol kaçırma yarışına girdiler. Biz takım olarak çok iyiyiz. Oyuncularımızın oyun çevirmeleri, gol yollarında çoğalmaları çok iyi. Ders çıkarıp takım olarak hak ettiğimiz yerde olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.