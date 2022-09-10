Nazilli Belediyespor-Çorum FK maç sonucu: 0-2

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı ilk iki maçtan 1 puan çıkarabilen Eşin Group Nazilli Belediyespor, teknik direktör Cihan Erdil yönetimindeki ilk maçında Çorum Futbol Kulübü'ne evinde 2-0 mağlup oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Mehmet, Çorum FK'yı öne geçirdi. Nazilli Belediyesporlu Nuh, 69'uncu dakikada kendi ağlarını havalandırıp Çorum FK'nın iki farklı öne geçmesine neden oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çorum FK sahadan 2-0 galip ayrıldı.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Burak Olcar, Yusuf Susuz, Faruk Yağlı

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mert Er (Dk. 74 Bilal), Hakkı Can, Nuh, Emre, Mehmet Ersavaş (Dk. 61 Cemal), Çağrı (Dk. 80 Şükrü), Mert Özyıldırım (Dk. 61 Nurettin), Alim (Dk. 75 Fatih), Yılmaz, Hüseyin

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Bayram - Emre, Salih Zafer, Mehmet (Dk. 79 Enes), Suat (Dk. 90 Burak Çalık), Murat (Dk. 70 Berat Ali), Ferhat, Serkan, Erkan, Ali Akkuş (Dk. 79 Mustafa), Sinan

GOLLER: Dk. 63 Mehmet, Dk. 69 Nuh (K.K) (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Salih Zafer, Erkan, Murat (Çorum FK), Bilal (Nazilli Belediyespor)