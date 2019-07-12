TFF 3'üncü Lig ekibi Nazilli Belediyespor, geçen sezon Hatayspor'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Buğra Temel'le yeniden anlaşmayı planlıyor. Siyah-beyazlı yönetim Hatayspor'la antrenmanlara katılan 20 yaşındaki futbolcuyu tekrar kiralamak için temaslara başladı. Hatayspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Buğra konusunda son kararı kulübü verecek.
Geçen sezon Nazilli ekibinde ligde ve kupada toplam 39 maçta oynayarak istikrar örneği sergileyen Buğra, takımının Play-Off oynamasında önemli katkı sağladı. Ligde 3 gol, kupada 1 gol atan Buğra, 6 asist yaptı.
DHA