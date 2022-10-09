Nazilli Belediyespor-Bayburt Özel İdare Spor maç sonucu: 2-0

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, ilk galibiyetini elde etti. Geride kalan 8 maçta kazanmayı başaramayan siyah-beyazlılar evinde Bayburt Özel İdere Spor’u 2-0’la geçmeyi başardı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 56’ncı dakikasında Gökhan, Naz-Naz’ı öne geçirdi: 1-0. Maçın 74’üncü dakikasında oyuna sonradan giren Fatih Üge galibiyeti Nazilli Belediyespor adına perçinleyen isim oldu. Nazilli Belediyespor bu sonuçla puanını 7’ye çıkarırken, Bayburt Özel İdare Spor 1 puanda kaldı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Enes Kanpara, Mehmet Kağan Bingül, Cankut Gönenç

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mehmet Ersavaş (Dk. 46 Mert Özyıldırım), Nuh, Emre, Hakkı Can, Çağrı, Mert Er, Şükrü (Dk. 59 Fatih Üge), Alim (Dk. 84 Ahmet Gökbayrak), Gökhan, Hüseyin (Dk. 84 Anıl)

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Yunus Emde - Mustafa (Dk. 70 Okan), Burak (Dk. 77 Fatih), Emin Kaan, Cevat, Ramazan, Ali, Furkan (Dk. 70 Talha), Kubilay Eren, Yüksel (Dk. 59 Selim), Tuncay (Dk. 46 Musa)

GOLLER: Dk. 56 Gökhan - Dk. 74 Fatih Üge (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mert Er (Nazilli Belediyespor) - Selim (Bayburt Özel İdare Spor)