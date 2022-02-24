Alınan başarısız sonuçların ardından Kadir Kar'la yollarını ayırıp takımın başına Yıldız'ı getiren siyah-beyazlılar 24Erzincanspor mağlubiyetiyle kazanamama serisini 6 maça çıkardı.

Play-Off yarışında 3 puan geride kalan Nazilli Belediyespor'un toparlanacağını ifade eden Yıldız, "Ben takımıma inanıyorum. Son haftalarda maalesef istemediğimiz skorlar aldık. Yarıştan kopmadık ve sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız" dedi.

Nazilli Belediyespor, pazar günü sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda daha önce Kadir Kar'la tartışıp ayrılan Efe Binici de Kar'ın ayrılığı sonrası takıma geri döndü.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)