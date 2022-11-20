Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor maç sonucu: 1-1

TFF 2’inci Lig Beyaz Grup’ta alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Eşin Group Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktörü Mesut Toros’la çıktığı ilk maçta evinde Arnavutköy Belediyespor’la berabere kaldı: 1-1. Ev sahibi Nazilli Belediyespor maça hızlı başladı ve 7’nci dakikada Şükrü Kaan’ın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk takım 22’nci dakikada Furkan’la tabelayı eşitledi. Geri kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Volkan Okur, Necmi Demir, Hakan Akkaynak

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mehmet Ersavaş (Dk. 84 Ahmet Karadayı), Emre, Hakkı Can, Doğukan, Fatih Üge (Dk. 75 Ahmet Gökbayrak), Mert Özyıldırım (Dk. 46 Nurettin), Mert Er, Şükrü Kaan, Alim, Berkay (Dk. 75 Cemal)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Fatih – Kamil, Ömer Faruk, Ferhat, Mert, Tolga, Mithat (Dk. 56 Melik), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 73 Mustafa Acun), Osman, Furkan, Kerem (Dk. 79 Uğur)

GOLLER: Dk. 7 Şükrü Kaan (Nazilli Belediyespor), Dk. 22 Furkan (Arnavutköy Belediyespor)

SARI KARTLAR: Emre (Nazilli Belediyespor) - Tolga, Ferhat (Arnavutköy Belediyespor)