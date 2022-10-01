Nazilli Belediyespor-Ankaraspor maç sonucu: 0-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme potasında yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor, 7'nci haftada da kazanamadı. Evinde Ankaraspor'la karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar müsabakadan 1-0 yenik ayrılarak kötü gidişatını durduramadı. Ankaraspor maçın 10'uncu dakikasında Berk'in golüyle galibiyete uzanan taraf oldu. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 3 puanda kalırken, Ankaraspor ise puanını 9'a çıkardı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Sinan Ertinğü, İbrahim Tokmak

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mehmet Ersavaş (Dk. 75 Şükrü), Fatih Tultak, Nuh, Emre, Mert Er, Nurettin (Dk. 46 Fatih Üge), Alim (Dk. 84 Anıl), Cemal (Dk. 19 Mert Özyıldırım), Yılmaz (Dk. 46 Gökhan), Ahmet

ANKARASPOR: Burak - Gökhan, Batuhan, Oğuzhan, Recep, İlhami (Dk. 82 Fatih), Berk (Dk. 73 Ali Rıza), Erdal (Dk. 73 Doğukan), Barış, Sedat, Bahattin (Dk. 62 Mehmet Burak)

GOL: Dk. 10 Berk (Ankaraspor)

SARI KARTLAR: Mert Er, Nuh (Nazilli Belediyespor), Barış, İlhami, Burak, Ali Rıza (Ankaraspor)

DHA