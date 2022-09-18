Nazilli Belediyespor - Amed Sportif: 3-3

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon henüz galibiyeti olmayan Eşin Group Nazilli Belediyespor, yeni teknik patronu Cihan Erdril yönetiminde evinde Amed Sportif'le girdiği gol düellosunda beraberlik aldı: 3-3.

İlçe Stadı'ndaki maçta 3 kez öne geçmesine rağmen rakibinin kendisini yakalamasına engel olamayan Nazilli'nin gollerini 34'üncü dakikada Hakkı Can, 45+5'inci dakikada Mert Er ve 74'üncü dakikada Alim atarken, konuk ekip bu gollere 45+3'üncü dakikada Cenk, 52'nci dakikada Ömer ve 85'inci dakikada Kerem'le karşılık verdi. Nazilli bu sonuçla 5 hafta sonunda puanını 3 yapıp düşmü hattında kaldı.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Recep Güneş

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan - Mehmet Ersavaş (Dk. 56 Çağrı), Mert Özyıldırım, Mert Er, Alim (Dk. 83 Anıl), Emre, Gökhan (Dk. 56 Şükrü Kaan), Hakkı Can, Doğukan, Yılmaz, Hüseyin

AMED SPORTİF: Cantuğ - Hüseyin Güngör (Dk. 81 Gökhan), Kerem, Mustafa Hüseyin, Okan, Mehmet Gürkan, Oğuz, Mehmet Alaeddinoğlu (Dk. 46 Ömer), Muhammet Raşit (Dk. 43 Ercan), Emre Can, Taner (Dk. 60 Serdar Eylik)

GOLLER: Dk. 34 Hakkı Can, Dk. 45+5 Mert Er, Dk. 74 Alim (Nazilli Bld) - Dk. 45+3 Cenk, Dk. 52 Ömer, Dk. 85 Kerem (Amed Sportif)

SARI KARTLAR: Muhammet Raşit (Amed Sportif) - Hakkı Can (Nazilli Bld)

NAZİLLİ, (DHA)



