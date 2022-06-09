Kayserispor'da profesyonel olarak Etimesgut Bld, Bayburt Özel İdare, Vanspor ve Turgutluspor'da da forma giyen 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon Akhisarspor'da 34 maçta görev yaptı. Ispartaspor'dan orta saha ve forvet olarak görev yapan Gökhan Göksu'dan sonra Nazilli Belediyespor'un ikinci dış transferi olan Mert için Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde konuşan Başkan Vekili Erkan Abbasoğlu, "Mert kardeşimiz takip ettiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncuydu. Bu transferi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Camiamıza ve oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Nazilli Belediyespor camiasına dahil olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Mert ise "Daha önceden takip ettiğim, bildiğim bir kulüp olan Nazilli Belediyespor'un başarısı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Her iki taraf içinde hayırlı olsun sonu güzel olsun. Bazı Süper Lig ve 1'inci Lig kulüplerinde dahi olmayan tesislere sahip ve de en önemlisi hedefi olan bir kulübe geldiğim için çok sevinçliyim" diye konuştu.

DHA