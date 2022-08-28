Nazilli Belediyespor-Afjet Afyonspor maç sonucu: 1-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında Eşin Group Nazilli Belediyespor sahasında Afjet Afyonspor'la yenişemedi: 1-1. Nazilli İlçe Stadı'nda konuk ekibin 18'inci dakikada Alper'le bulduğu gole siyah-beyazlılar 29'uncu dakikada Alim'le karşılık verdi. Bu sonuçla iki takım da sezona birer puanla başladı.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Hasan Kaçar, Erdi Abdulmecit Sayar, Hasan Cebeci

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Çağrı, Mert Özyıldırım (Dk. 59 Cemal), Ahmet (Dk. 64 Yılmaz), Nurettin (Dk. 79 Anıl), Hüseyin, Ali, Emre, Bilal, Hakkı, Doğukan

AFJET AFYONSPOR: Anıl - Alper, Eren, Mete, İsmail Hakkı, Şiyar (Dk. 90 Melih), Olcay, Muhammed Mustafa (Dk. 64 Uygar Mert), Yavuz Selim (Dk. 64 Berat), Kaan (Dk. 72 Ali), İlke (Dk. 72 Abdullah)

GOLLER: Dk. 29 Alim (Nazilli Bld) - Dk. 18 Alper (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Mert Özyıldırım, Hüseyin (Nazilli Bld) - Yavuz Selim, Alper, Şiyar, İsmail Hakkı, Mete (Afjet Afyonspor)