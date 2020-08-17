Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında transfer yasağına neden olan 11 dosyadan 8'ini kapattıklarını açıkladı.

Kulübü federasyona şikayet eden futbolculara ödemelerini gerçekleştirmeye başladıklarını kaydeden Başkan Yelkovan, "Said Can Açıkalın, Buğra Temel, Onur Bulut, Yasin Dülger, Onur Karakabak, Merter Estik, Mazlum Demir ve son olarak Berk Elitez'in alacaklarını ödedik. Taylan Özgün, Temel Taşkın ve Görkem Bitin dışında borçlu olduğumuz futbolcu yok. Sırtımızdaki yüklerden yavaş yavaş kurtuluyoruz" dedi.