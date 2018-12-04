Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Göztepe, deplasmanda Nazilli Belediyespor’u 3-0 yendi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında sağ kanattan ani gelişen Göztepe atağında Yalçın Kayan’ın pasıyla topla buluşan Cikalleshi, ceza alanına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

90. dakikada Göztepe farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan Samed Ali Kaya’nın yaptığı ortada Onur Karakabak’ın ters vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

90 3. dakikada Samed Ali Kaya’nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Halil Akbunar’ın şutunda top kaleciden döndü. Halil Akbunar’ın bir kez daha kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 0-3.

Göztepe, karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.

Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık’ta İzmir’de oynanacak.

Nazilli Belediyespor: 0 - Göztepe: 3

Stat: Nazilli İlçe

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ata Yıldırım, Deniz Caner Özaral

Nazilli Belediyespor: Onur Bulut, Mert Er Estik, Mazlum Demir (Dk. 57 Polat Güren), Sergen Piçinciol, Onur Karakabak, Aykut Sarıdoğan, Zafer Özden, İlyas Sarı (Dk. 68 Buğra Temel), Yasin Dülger, Mert Çapar, Görkem Bitin (Dk. 77 Taylan Özgün)

Göztepe: Eren Bilen, Tayfur Bingöl, Hakan Çinemre (Dk. 26 Hakan Sepil), Reis, Grillo, Poko, Alpaslan Öztürk, Gouffran, Samed Ali Kaya, Yalçın Kayan, Cikalleshi (Dk. 75 Halil Akbunar)

Goller: Dk. 12 Cikalleshi, Dk. 90 Onur Karakabak (kendi kalesine), Dk. 90 3 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 65 Polat Güren, 78 Aykut Sarıdoğan (Nazilli Belediyespor), Dk. 77 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

AA