Tarsus İlçe Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmaya ev sahibi takım taraftarları cezaları nedeniyle giremeyecek. Galip gelerek çıkış yakalamak isteyen Nazilli'de yönetim, toplantı yaparak hafta sonu iç sahadaki Ankaraspor mağlubiyeti sonrası kadro dışı bırakılan Mert Er, Gökhan Göksu ve Anıl'ı affetti. Af talebinin takım kaptanlarından geldiği açıklandı. Nazilli yönetimi, kulübün PFDK'dan A takım kadrosunda kaleci antrenörü bulunmadığı için 100 bin TL ceza alması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulduğunu duyurup, ceza kararı değişmezse olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında işlem yapılacağını belirtti.