Nazilli 1 puana abone

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta hafta içinde deplasmanda Somaspor'la 0-0 berabere kalan Nazilli Belediyespor, üst üste 3'üncü beraberliğini alarak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye soktu. Bir mağlubiyet, 3 beraberlik aldığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen 4. sıradaki siyah-beyazlılar, 36 puanlı 3 takımdan biri olarak averajla ilk 5'in içinde yer aldı.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 7 karşılaşmada toplam 4 gol atabilen Nazilli Belediyespor, bu periyotta 4 müsabakada gol sevinci yaşayamadı. İkinci devrede yalnızca 6 puan toplayıp, 15 puan bırakan siyah-beyazlılar, pazar günü Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.