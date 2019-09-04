Naz Aydemir: Hepimiz madalya istiyoruz

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek final maçları için geri sayım devam ediyor. Ankara Spor Salonu’nda akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Hollanda mücadelesi için çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularından Naz Aydemir Akyol, turnuvaya dair görüşlerini aktardı.

15 ay aranın ardından milli formayla sahalara dönen Naz Aydemir Akyol, “Kendi performansımı değerlendirecek olursam; sıçramam, çabukluğum bıraktığım düzeyde değil. Takımla çok uzun süre antrenman yapmadım fakat beklediğimden daha iyiyim. Takım arkadaşlarıma elimden geldiği kadar destek vermeye çalışıyorum umarım faydalı olabiliyorumdur. Bence kendi oynamamız gereken performansta değiliz ama artık her maç bir final. Hırvatistan’a karşı ilk finalimizi kazandık fakat şimdi önümüzde bir başka önemli final var. Kazanmak için de hatalarımızı aza indirmemiz ve takım halinde oynamak gerekiyor. Eli sıcak oyuncuyu bulabilmeliyiz. Maçta herkes elini taşının altına sokacaktır çünkü hepimiz madalya istiyoruz. Umarım Hollanda maçını da geçip adımızı son dört takım arasına yazdıracağız” ifadelerini kullandı.