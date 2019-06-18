Naz Aydemir Akyol Fenerbahçe ile sahalara dönüyor

Voleybola hamileliği nedeniyle 2018’de ara veren Naz Aydemir Akyol sahalara geri dönüyor.

18 Haziran 2019, Salı 06:01
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Naz Aydemir Akyol Fenerbahçe ile sahalara dönüyor

Mart ayında Fenerbahçe forması giyiceği konuşulan 28 yaşındaki milli pasörün yeni takımı belli oldu. Naz Aydemir, 7 yıl önce formasını giydiği Fenerbahçe Opet’le anlaşarak ara verdiği voleybola geri dönüyor. Milli pasör son olarak, 6 yıl boyunca Vakıfbank’ta mücadele etmişti. Bu arada Kanarya, Naz’ın yanı sıra, 3 transfer daha gerçekleşti ve Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic’i kadrosuna kattı.

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