Naz Aydemir Akyol Fenerbahçe ile sahalara dönüyor

Mart ayında Fenerbahçe forması giyiceği konuşulan 28 yaşındaki milli pasörün yeni takımı belli oldu. Naz Aydemir, 7 yıl önce formasını giydiği Fenerbahçe Opet’le anlaşarak ara verdiği voleybola geri dönüyor. Milli pasör son olarak, 6 yıl boyunca Vakıfbank’ta mücadele etmişti. Bu arada Kanarya, Naz’ın yanı sıra, 3 transfer daha gerçekleşti ve Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic’i kadrosuna kattı.