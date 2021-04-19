Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet, kadrosunda yer alan Naz Aydemir Akyol ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı Lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Formamızla çok sayıda başarıya imza atan milli pasörümüz Naz Aydemir Akyol, 2 yıl daha bizimle! ’Son 10 Yılın En İyi 100 Oyuncusu’ listesinde yer alan Naz Aydemir Akyol, 2021-2022, 2022-2023 sezonlarında da takımımız için mücadele edecek. Armamızı taşımaya devam edecek olan Naz Aydemir Akyol’a başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Naz Aydemir Akyol, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi.



