İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, eski oyuncusu Nathaniel Clyne'ı kısa süreli bir sözleşme ile resmen kadrosuna kattı. Clyne, 8 yıl sonra Crystal Palace'a dönmüş oldu. 2012'de Crystal Palace'tan 3.2 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer olan Clyne, 2015'te ise 17.7 milyon Euro bonservis bedeli ile Liverpool kadrosuna katılmıştı.

Liverpool'da sakatlıkların da etkisiyle çok iyi bir dönem geçirmeyen 29 yaşındaki sağ bek, serbest kalmıştı. Şimdi ise Crystal Palace ile devre arasına kadar bir sözleşme imzaladı. Bir ara Ada'nın en öne çıkan sağ beklerinden olan Clyne, 14 kez de İngiltere Milli Takımı forması giymeyi başarmıştı.