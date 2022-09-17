MENÜ

Nathan Redmond: Yeterince iyi değildik

Beşiktaş'ın İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond, 2-2 berabere kaldıkları İstanbulspor maçının ardından konuştu. Yeterince iyi olmadıklarını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "3. gol için yüklendik ama başaramadık, beceremedik. Bizim seviyemizin altında oldu oyun." dedi.

17 Eylül 2022, Cumartesi 22:42 Son Güncelleme:
- A +
Nathan Redmond: Yeterince iyi değildik

Süper Lig 'in 7. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş 'ta Nathan Redmond, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Yeterince iyi olmadıklarını ve kendi seviyerinin altında bir oyun sergilediklerini vurgulayan İngiliz kanat oyuncusu, "Bu maçlarda çok daha iyi oynamalıyız." dedi ve ekledi:

'Seviyemizin altındaydık'

"Yeterince iyi değildik. Daha iyi olmalıydık. Farkı açmalıydık. 2-2 olduktan sonra galibiyet için 3. gol için yüklendik ama beceremedik. Seviyemizin altındaydık. Milli arada çok iyi çalışıp durumumuzu düzeltmemiz lazım."


İlgili Haberler
(ÖZET) İstanbulspor - Beşiktaş maç sonucu: 2-2


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...