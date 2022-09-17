Nathan Redmond: Yeterince iyi değildik

Süper Lig 'in 7. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş 'ta Nathan Redmond, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Yeterince iyi olmadıklarını ve kendi seviyerinin altında bir oyun sergilediklerini vurgulayan İngiliz kanat oyuncusu, "Bu maçlarda çok daha iyi oynamalıyız." dedi ve ekledi:

'Seviyemizin altındaydık'

"Yeterince iyi değildik. Daha iyi olmalıydık. Farkı açmalıydık. 2-2 olduktan sonra galibiyet için 3. gol için yüklendik ama beceremedik. Seviyemizin altındaydık. Milli arada çok iyi çalışıp durumumuzu düzeltmemiz lazım."







