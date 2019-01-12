İngiltere Premier Lig'de 22. haftasının açılış mücadelesinde West Ham United, Londra Olimpiyat Stadı’nda Arsenal’i konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi West Ham United, 48. dakikada Declan Rice’ın golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Arsenal filelerini havalandıran West Ham Unitedlı 19 yaşındaki Declan Rice, kariyerinin ilk EPL golünü attı. Golün asistini ise Samir Nasri yaptı.

Bu sonucun ardından West Ham, Arsenal'i evinde 13 sene sonra devirdi.

Son 4 lig maçında 4 puan alan Arsenal’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

Puanını 31’e çıkaran West Ham United maç fazlasıyla 8’inci sıraya yükselirken, Arsenal ise 41 puanla 5’inci sırada kaldı.