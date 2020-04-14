Nasır, genelde ayak bölgesinde görülen ve oldukça acı veren bir rahatsızlıktır. Nasır oluşan bölgedeki deri sertleşmekte ve buna bağlı da buradaki esneklik kaybedilmektedir. Nasır tedavi edilmediği müddetçe de daha acı verici bir duruma dönüşür. Peki, nasıra ne iyi gelir? Nasırı geçirmek mümkün müdür? Burayı koparmak ya da sökmek bir çözüm mü? Sizler için nasıra iyi gelebilecek tüm önerileri hazırladık. Nasır, başlangıç evresinde pek sorun yaratmayan bir rahatsızlıktır. Ancak zamanın ilerlemesiyle birlikte buradaki belirtiler fark edilir derecede artış göstermektedir. Başlıca nasır belirtileri; nasırlı bölgede ağrı, renk değişimi, deride gerginlik ve iltihaplanmadır. Nasır için çözüm yollarına başvurulmadığı takdirde de bu belirtiler kişinin hayat kalitesini düşürmektedir.

Nasıra ne iyi gelir?

Nasır bandı, nasır kalemi ve çeşitli kimyasal ürünler ile nasır geçirilebilmektedir. Bu çözüm yollarından her biri aynı prensiple çalışmaktadır. Bant, kalem ve kimyasallar ile nasırın üzerindeki ölü deri kaldırılmaktadır. Nasır bandı, derideki nasıra yapıştırılarak bir süre burada bekletilmektedir. Bandın bekleme süresi nasırın derecesine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu bantlar, içerdikleri asitler ile hem nasırı iyileştirip hem de bu bölgeye mikrop gelmesini engelleme özelliği taşımaktadır. Nasır bandı alınırken, vücuttaki nasır boyutuna uygun büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir.

Nasır nasıl geçer?

Önlem alınmadığı takdirde bir işkenceye dönüşebilen nasır için basit yöntemlere başvurulabilmektedir. Nasır tedavisi için kullanılabilecek bazı doğal yöntemler ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Sirke

- Limon

- Soğan

- Karbonat

- Hint Yağı

- Papatya

- Aspirin

Karbonat, antibakteriyel özellikte bir üründür ve ölü hücrelerden arınmaya yardımcı bir performans göstermektedir. Bu bağlamda özellikle nasırın küçültülmesi konusunda oldukça başarılı bir sonuç vermektedir. Nasır üzerine sürülecek karbonat karışımı ise; 2 yemek kaşığı karbonat ve ayakların içine konulabileceği miktarda sudan oluşmaktadır. Karbonatlı suda bekleyen nasırın ponza taşı ile düzenli olarak ovulması gerekmektedir.

Limon, içeriği sayesinde derideki çatlakları onarmakta ve olası enfeksiyon risklerinin de önüne geçmektedir. Bu bağlamda ince bir dilim limon kabuğunun nasır üzerine konduktan sonra, bandaj ile sarılması gerekmektedir. Bu uygulama 1 gece bekletildikten sonra, ertesi gün yeniden uygulanmalıdır. Limon uygulamasına benzer bir diğer uygulama da soğanla yapılmaktadır. Bu kapsamda, limonlu suda bekletilen soğan dilimi nasır üzerine sarılarak bir bez ile sarılmalı ve 1 gece burada bekletilmelidir. Soğanın nasır üzerinde aralıklarla bir hafta bekletilmesi durumunda nasır, yumuşamaya başlamaktadır.

Hint yağı ve sirke karışımı, inatçı nasırların küçültülmesi için başvurulan yöntemler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda sirkeli suda bekletilen nasıra Hint yağı sürülmesi yeterli olmaktadır. Hint yağının nemlendirme özelliği sayesinde, ellerde ve ayaklarda oluşan nasırlar büyük bir ölçüde giderilebilmektedir.

Papatyanın rahatlatıcı etkisi hem fiziksel hem de ruhsal problemlere karşı kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra nasır gibi ciltte oluşan çatlaklara da papatya kürlerinin iyi geldiği kabul edilmektedir. Nasır üzerine uygulanacak papatya küründe ise; 3 yemek kaşığı papatya, 1 litre su ve 1 diş sarımsak bulunmaktadır. Nasır için hazırlanan kürün hazırlanmasına kaynamış suya papatyaların eklenmesi ile başlanmaktadır. Su kaynamadan hemen önce ise bir diş ezilmiş sarımsak ilave edilmektedir. Kovaya konan papatyalı suda ayakların 20 dakika kadar bekletilmesi gerekmektedir. Suyun ılık olmasına da özen gösterilmelidir. Bu kür, aynı zamanda elde oluşan nasırlar için de kullanılabilmektedir.

Aspirin de nasıra karşı bir yumuşatıcı olarak kullanılabilmektedir. Bu bağlamda aspirin toz oluncaya kadar ezilmekte ve limon suyu ile su kullanılarak karıştırılmaktadır. Bu karışımın macun kıvamında olmasına dikkat edilmelidir. Elde edilen macun, nasır üzerine masaj yapılarak sürülmeli ve bir bez ile kapatılmalıdır. Bir müddet beklendikten sonra nasırın yumuşadığı gözlemlenmektedir. En son da yumuşayan nasır, ponza taşı ile ölü hücrelerden arındırılmaktadır.

Nasırı koparmak, sökmek yakmak veya kanatmak çözüm mü?

Nasırı küçültmek ya da tamamen gidermek amacıyla bazı çözüm yollarına başvurulmaktadır. Bunlar arasında; nasır bantları, çeşitli kimyasallar ve bazı doğal ürünler yer almaktadır. Bu çözümlerin dışında nasırı; koparmak, sökmek, yakmak ya da kanatmak işe yarar mı tarzında da sorularla karşılaşılmaktadır. Nasır bantları ve kimyasallar nasırı yakmak terimine uygun öneriler arasındadır. Bu bağlamda nasır, kimyasallar ile yakılarak giderilebilmektedir. Ancak bunların kullanımına oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde nasırın yanındaki canlı derileri de öldürülebilmektedir.

Nasırı sökmek, koparmak ya da kanatmak ise kesinlikle tavsiye edilmeyen uygulamalar arasında sayılmaktadır. Nasırın koparılması ya da kanatılmasıyla burada bakterilerin yaşaması için uygun bir alan oluşturulmaktadır. Burada oluşan rutubet ve nemden dolayı kişi farklı problemlerle yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Bunun yerine nasır üzerine uygun pedlerin yerleştirilmesi ve bu bölgedeki basıncın azaltılması önerilmektedir.

Nasırın tekrarlamaması için neler yapılmalıdır?

Nasıra sebep olan faktörlerden uzaklaşılmadığı sürece, nasır tedavi edilse bile tekrar oluşmaya başlamaktadır. Bu bağlamda aşağıda sıralanan hususlara dikkat ederek, nasırın tekrarlaması riskine karşı önlem alınabilmektedir.

- Özellikle ayak temizliğine dikkat etmek. Gün boyu ayakkabıda duran ayakları akşamları ılık suda bekletmek ve ölü deriden arındırmak.

- Ayak yapısına uygun ayakkabı seçmek. Ayağı sıkan ve esnek olmayan ayakkabılardan olabildiğince uzak durmak.

- El ve ayakları düzenli bir şekilde nemlendirmek. Bunun için nemlendirici kremlerden yardım almak.

Ayakkabıları değişim yaparak kullanmak ve olabildiğince kapalı ayakkabıları kullanmayı tercih etmek.