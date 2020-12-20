Siirt'te bir grup çocuk evlerinin yakınındaki boş arazide kendi imkanlarıyla atıl araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahası yapmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyun oynayarak stres atan çocuklar düşme anından dikenden korumak için sahaya karton döşedi. Anadolu Ajansı'nın yaptığı bu haberle birlikte, herkes bu çocuklar için seferber oldu. Bunların başında da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu geldi. Bakan Kasapoğlu, 11 Haziran'da twitter hesabı üzerinden Siirtli çocukların voleybol sahası haberini paylaşmış ve "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selâm olsun.. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız" diyerek müjdeyi vermişti.

Bakan Kasapoğlu'dan güzel haber!

İşte bu haberin üzerinden yaklaşık 6 ay geçti ve Bakan Kasapoğlu güzel haberi verdi. Siirtli çocukların arazi üzerine atık lastikler ve kartondan yaptıkları sahanın fotoğrafı ile yeni yapılmış sahanın fotoğraflarını 'Nasıl başladı, nasıl bitti' başlığıyla yayınladı. Ve altına şöyle not düştü: "Siirtli çocuklarımızın umutlarını bir başka bahara bırakmadık"