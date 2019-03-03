Naru: “Galakticos, Revulius’u bu insanlarla oynamaya mahkum etti”

Galakticos’un tüm kadroyu dağıtmasından sonra Naru kendi yorumunu yaptı. Deneyimli oyuncu, yönetimin Ruvelius’a ceza vermiş olabileceğinden bahsetti.

Ligde üst sıralara oynaması beklenen bir takımken, oldukça kötü bir performans sergileyen Galakticos, bu hafta içerisinde kadrosunu dağıtma kararı almıştı. Ekip as oyuncularıyla yollarını ayırdı ve dünkü maçına akademi oyuncularıyla çıktı. Kadroda sadece cezası biten Ruvelius yer aldı. Tüm as kadrosunu dağıttıktan sonra Ruvelius’un kadroda olması ise garip karşılanmıştı. Bu konu hakkında belki de ilk açıklama Koray tarafından yapıldı.

Elwind dün canlı yayın sırasında Koray’ı aradı ve Ruvelius’un neden sahnede olduğunu sordu. Koray önce “Bilmem.” dese de sonra kendi görüşünü içeren bir açıklama yaptı; "Galakticos baktı Ruvelius yüzünden batıyor. Ruvelius’a ceza olarak bütün oyuncuları yolladı. Ondan sonra bu oyuncularla oynamaya mahkum bıraktı.” (Playerbros)