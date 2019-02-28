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Naru, Galakticos hakkında konuştu: “Takım yenilenmeye gitti”

Naru, Elwind’in Twitch yayınında Galakticos hakkında önemli bir açıklama yaptı: “Takım yenilenmeye gitti.”

28 Şubat 2019, Perşembe 10:50
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Naru, Galakticos hakkında konuştu: “Takım yenilenmeye gitti”

Naru, Elwind‘in Twitch yayınında takımı Galakticos hakkında önemli açıklamalar yaptı. Son dönemde takım hakkında çıkan iddialar böylece bir takım oyuncusu tarafından da netleşmiş oldu. Galakticos ilerleyen dönemde yeni oyuncularıyla Vadi’de olacak.

“Takım yenilenmeye gitti”

Elwind’in soruları üzerinden son durumu yorumlayan Naru, “Birkaç olay oldu” derken, herhangi bir takıma dahil olmadığını da açıkladı. Naru’nun yaptığı açıklama ise şöyle: “Takım yenilenmeye gitti. Ben sağlık problemleriyle sebebiyle biraz kenara çekileceğim. Oynamayacağım.”

Sezon öncesinde VF Şampiyonluk Ligi’nin iddialı ekipleri arasında gösterilen Galakticos’un, Ruvelius’un banının ardından nasıl bir performans ortaya koyacağı merakla bekleniyordu. Ekip, bu durumun ardından yeni sezonda çıktığı 12 lig karşılaşmasının sadece 2’sinde galip geldi ve beklenilenin oldukça altında bir performans sergiledi.

Galakticos’un ligin son sıralarında yer almasının ardından birçok ihtimal konuşulurken, bu sırada takımın üst koridor oyuncusu Flaxxish’in serbest kaldığını açıklanmasıyla kadronun nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. Bu konuda Elwind’in yayınında açıklama yapan Naru, takımın yenilenmeye gittiğinden bahsetti ve ekledi: Ben sağlık problemleriyle nedeniyle biraz kenara çekileceğim. Oynamayacağım.” (Playerbros)

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