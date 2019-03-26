Narin ve Yağmur’a Milli davet

Kayseri Gençlerbirliği'nde 2 sporcu Kadınlar U-16 Milli takım kampına davet edildi.

26 Mart 2019, Salı 09:10
- A +
Narin ve Yağmur’a Milli davet

U16 Milli Takımının 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında, Polonya’da oynayacağı UEFA Gelişim Turnuvası aday kadrosu açıklandı. U16 Kız Milli takımı aday kadrosuna Kayseri Gençlerbirliği takımından 2 oyuncu davet edildi. Son dönemlerde Kadınlar Liginde ortaya koydukları performansla dikkat çeken savunma oyuncusu Narin Yakut ve orta saha oyuncusu Yağmur Fatmanur Ocak davet edildi. 

Aday kadroya davet edilen oyuncular 29 Mart 2019 Cuma günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezinde toplanacak. 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.