'Nara ve İcardi günde 12 kez ilişkiye giriyor'

İtalyanların eski futbolcusu Daniele Adani, efsane isim Christian Vieri'nin Twitch kanalında Arjantinli futbolcu Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara'nın ilişkileri ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

Vieri ile programda ikilinin cinsel hayatını tartışan Adani, İcardi ve Nara'nın günde 12 kez cinsel ilişkiye girdiklerini dile getirdi. Adani ayrıca PSG kaybettiği zaman Icardi'nin Nara'yla cinsel ilişkiye girmediğini ifade etti.

"Kaybedince yüzüme bakmıyor"

Wanda Nara, daha önce Mauro Icardi ile yatak odası sırlarını ifşa etmiş ve yaptığı açıklamada, "Icardi, çok profesyonel bir futbolcu. Futbolcular maçlardan önce cinsel ilişkiye girmeyi deneyebilir ancak Mauro, maçlardan önce hiçbir şey yapmıyor. Eğer maçı kazanmışlarsa akşam eve geldiği zaman cinsel ilişkiye girmek istiyor. Kaybettikleri zaman ise yüzüme bile bakmak istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

7 yıldır beraberler

Wanda Nara, aynı zamanda menajerliğini üstlendiği Mauro Icardi ile 2014 yılından beri birlikte ve ikilinin 5 çocuğu bulunuyor.