Nar ekşisinin faydaları nelerdir? Evde nar ekşisi nasıl yapılır?

Nar, içindeki küçük çekirdekleri ile yüzlerce tanecikten meydana gelen gövdesi ile ekşimsi ve bazen de tatlı bir tada sahip ılıman iklimlere özgü bir meyve çeşidi. Nar içeriğindeki C vitamini, demir, potasyum, polyphenol ile bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Kolesterol ve şekeri dengeleyici özelliğine sahip nar, nar ekşisinin yapımında kullanılan öz meyvedir. Mayhoş bir tadı olan nar ekşisi balzamik sirkeye benzetilmektedir. Nar Ekşisinin, bilinen birçok faydası vardır.

Nar ekşisinin faydaları nelerdir?

- Hipertansiyonu düşürücü etkisi vardır.

- Kolesterol ve kan şekerini dengeler. Yükselmelerini engeller.

- Şeker hastalığına iyi gelir.

- Diş ve dişeti için faydalıdır. Ağız içi kanamalarını kesen etkisi vardır.

- Kalp damarlarını korur. Kalp dostudur. Kalp hastalıkları riskini azaltır.

- Kellik tedavisinde başvurulan kaynaklar arasındadır.

- Enfeksiyonları iyileştirir ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır.

- Vücuttan toksinleri atar.

- İdrar sökücü özelliği vardır.

- Kronik yorgunluğa çaredir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Bağırsak parazitleri için doğal tedavi sunar.

- Ciltteki lekeleri giderir ve sivilce sorununa iyi gelir.

- İshali keser.

- Ses kısıklığı ve zatürreye karşı etkin tedavi sunar.

- Böbrek yaralarını iyileştirici etkisi vardır.

- Bayılma problemleri için etkili bir çözümdür.

Nar ekşisi daha birçok sayılamayan faydası ile tüketiciler ve uzmanlar tarafından şifa deposu olarak nitelendirilmektedir.

Nar ekşisinin besin değerleri

Nar ekşisi, besin değerleri açısından içerdiği karbonhidrat ile öne çıkar. Bir çorba kaşığında 0.7 g karbonhidrat bulunan besin, bu yönü ile günlük değerin yaklaşık %25’ini oluşturur. Bir çorba kaşığında 0.1 g protein bulunduran nar ekşisi, bu alanda da günlük ihtiyacın %2’sini karşılamaktadır. (Günlük 2000 kalorilik bir diyet için geçerli hesaplama miktarlarıdır.)

Nar ekşisi kaç kalori?

Nar Ekşisinin kalori değeri incelendiğinde, 100 gramında 300 kcal kalori bulunur. Ayrıca besinin 1 çorba kaşığı yani 10 gramlık miktarında ise 30 kalori bulunmaktadır.

Evde doğal ve kolay nar ekşisi yapımı

Salata, çiğ köfte ve birçok yemekte tercih edilen nar ekşisinin yapımı zor değildir. Evde doğal ve kolay bir şekilde nar ekşisi yapılabilmektedir.

Evde nar ekşisi nasıl yapılır?

Nar ekşisi, ortalama 20 kilo nardan uzun süre kullanılmak üzere hazırlanmaktadır. Narlar önce ayıklanır ve zarı içerisinde kalmayacak bir şekilde meyve sıkacağı yardımı ile suyu çıkarılır. Hazırlanan nar suyu çelik tencerede 3-3,5 saat gibi bir süre kaynatılır. Pekmez kıvamı elde edilir. Kaynama sırasında üzerinde oluşan köpükler, alınmalıdır. Soğutulduktan sonra şişelere doldurulur ve kullanmaya hazır hale gelir.

Nar ekşisi yapımında püf noktalar

Öncelikle alınan narların, ekşi olmasına dikkat edilmeli. Narlar büyük ve iri taneli olmalıdır. 10 kg nardan 1 litre nar ekşisi elde edilmektedir. Nar ekşisi yapımında, pişirme aşamasında odun ateşi kullanılmalıdır. Odun ateşi mevcut değil ise ocakta kısık ateşte pişirme gerçekleştirilebilir.