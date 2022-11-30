Bu sezon hem Süper Lig 'de hem Avrupa'da oynadığı futbolla herkesin dikkatini çeken Fenerbahçe 'de yıldız futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak yıldız futbolcu için İtalya'nın dev Kulübü Napoli'nin devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...









KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'ya giderek kamp yapacak. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada ligin kalan bölümü için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Futbol A Takımımız, 6-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacaktır."

ALEX'TEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, resmi Twitter hesabından Türk bayrağıyla birlikte 'Yuvama dönüyorum' adlı bir mesaj paylaştı. Fenerbahçe 'nin efsane kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı.

Kim Min-jae'nin K League'de Attığı Tüm Goller





ROSSI TORİNO'NUN HEDEFİNDE

Uruguaylı futbolcu, bu sezon 25 maçın 22'sinde görev yaptı, 1194 dakika sürealdı. Rossi, 3 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çekti. Torino, bir süredir yakından izlediği 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçme kararı aldı. İtalyan basını, Bordo-Beyazlılar'ın ocak ayında Rossi için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon kiraladığı Uruguaylı futbolcunun bonservisini 5.5 milyon Euro'ya almıştı. Yönetimin Rossi için beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi.

NAPOLİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Serie A'da en yakın rakibi Milan'a 8 puan fark atarak lider durumda bulunan 41 puanlı Napoli, Dünya Kupası sırasında Türkiye'de kamp yapacak. İtalyan ekibi bugün Türkiye'de olacak.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYAN FUTBOLCULAR YOK

Napoli'nin Dünya Kupası'nda forma giyen futbolcularına 10 gün izin verildi. Böylece arasında Kim Min Jae'nin de bulunduğu futbolcular Türkiye kampında bulunmayacak.

HEDEFTE YİNE FENERBAHÇELİ VAR

Napoli, Türkiye yolculuğunu yaparken İtalyan gazeteleri yine Fenerbahçeli bir oyuncunun Napoli'nin radarından olduğunda yazdı. bu isim Ferdi Kadıoğlu...

"TÜRKÇE BİLMEMEİSNE KARŞIN FENERBAHÇE İDOLÜ"

La Gazzetta dello Sport, Ferdi Kadıoğlu için "Türkçe bilmemesine karşın Fenerbahçe'de şimdiden bir idol" ifadesi kullandı. Gazetenin haberinde şunları yazıldı: "Arnhem 1999 doğumlu futbolcu son iki sezonda adeta patlama yaşadı. Türkiye Milli takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadıoğlu'na adeta aşık oldu ve aile kökenleri sayesinde Ferdi artık Türkiye için oynuyor."

"ÜSTÜN KOŞU KALİTESİ VAR"

Haberde, Ferdi Kadıoğlu'nun olağanüstü bir koşu kalitesi bulunduğu belirtilen haberde "Kuntz onu, sol kanat oyuncusu olarak görevlendirdi. Aynı zamanda orta sahada oynadı hatta hücumda da oynadı" denildi.

"KENDİSİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYOR"

Haberde şunlar denildi: "Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus Ferdi Kadıoğlu'nu sağ kanatta görevlendiriyor. Ancak gerekirse sol kanatta da oynatıyor. Ferdi Kadıoğlu, buna uyum sağlamakta sorun yaşamıyor ve kendini devamlı geliştiriyor."

NAPOLİ'DE 3. FENERBAHÇELİ OLABİLİR

İtalyan takımı Napoli, Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Koreli Kim Min Jae'yi yüksek bonservis bedelleri vererek kadrosuna katmıştı. Ferdi Kadıoğlu, transferi olursa Napoli'deki Fenerbalhçeli sayısı 3'e yükselecek.

İKİ FUTBOLCUDAN 34.2 MİLYON

Kuzey Makedonyalı Eljif Elmas, 1919-20 sezonuda Fenerbahçe'den Napoli'ye giderken sarı lacivertlilere 16 milyon 200 bin Euro bonservis ücreti kazandırmıştı. Koreli Kim Min Jae'nin satışından ise Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon Euro girdi. Fenerbahçe'nin Ferdi kadoğlu için kapıyı 25 milyon Euro'dan açması bekleniyor. (Ajansspor)







