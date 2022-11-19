Napoli, bu sezona damga vuran takımların başında geliyor. Mavi-Beyazlılar, Serie A’da 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlikle en yakın rakibinin 8 puan önünde lider. İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi’nde ise Liverpool, Ajax ve Rangers’ın önünde grubu lider bitirdiler. Luciano Spalletti’nin öğrencilerinin bu müthiş performansında yeni transferler Kim Min-jae ve Khvicha Kvaratskhelia’nin katkısı büyük oldu.









Transferinde ısrarcı olmuştu

Napoli doğumlu olan antrenör Massimiliano Maddaloni, Kim’in alınması sürecinde etkin rol oynamıştı. Maddaloni, yakın arkadaşı olan İtalyan ekibinin sportif direktörü Cristiano Giuntoli’ye Güney Koreli savunmacıyla ilgili detaylı bir rapor sunarak transferinde ısrarcı olmuştu.

Bu kez gözünü Arda Güler’e dikti

Kim’in Napoli’deki müthiş performansı sonrası İtalyan basınında adı daha çok duyulmaya başlayan Maddaloni, bu kez gözünü Arda Güler’e dikti. Şu anda ‘bağımsız yetenek avcısı’ olarak çalışan 56 yaşındaki futbol adamının, aynı Kim Min-jae’de olduğu gibi Arda’yla ilgili de detaylı bir rapor hazırladı.









'Napoli onu kimseye kaptırmamalı'

İtalyan medyasında yer alan habere göre Maddaloni, Fenerbahçe ’nin süper çocuğu için Giuntoli’ye, “17 yaşındaki Arda Güler tam anlamıyla bir mucize. Napoli onu kimseye kaptırmamalı. Eğer transfer edilirse, en az Kvaratskhelia kadar etki yaratır. Üstelik ondan farklı bir bölgede oynuyor. Orta sahada onu Tonali’ye benzetebiliriz” şeklinde rapor sunduğu belirtildi.

Sözleşmedeki korkutan madde

Fenerbahçe doğal olarak Arda Güler’i bırakmaya hiç niyetli değil. Ancak geçen sezon imzalanan yeni sözleşme gereği önümüzdeki sezon 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 20 milyon Euro. Eğer genç yetenek bu sezon 1500 dakika süre almazsa, bu bedel 5 milyon Euro’ya düşecek. Napoli, ocak ayında 20 milyon Euro’yu verip, Arda’nın sezonu Fenerbahçe’de bitirmesini teklif ederek ikna etmeye çalışabilir. Son dönemde Tottenham ve Dortmund’un da Sarı-Lacivertliler’in genç yıldızını yakından takip ettiği kaydedildi.





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Başkanlar görüştü

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Arda Güler'in bonservisi için Fenerbahçe harekete geçmişti. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in bonservis payı için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. Arda Güler'in bonservisindeki pay ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptıkları görüşmeye değinen Akdaş, Ali Koç ile bir rakam konuşmadıklarını belirtti, şu ifadeleri kullandı:

'1,3 milyon verdi, 2,5 istedim'

"Arda ile ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki, sakat ayağıyla arabaya kadar 2 kat indi beni arabaya geçirdi. Çok görgülü bir ailenin çocuğu. Para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon o verdi ben de 2,5 istedim. Sanki ben şu anda 2,5 istiyormuşum gibi algı yaratılıyor, eski şeyleri tekrar yazıp yazıp duruyorlar. 1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği, ben bir paket hazırlayacağım, bu paket ile sizin transfer yasağınıza katkı vermeye çalışacağım. Şimdi biz ondan haber bekliyoruz. Bazı atılımlarımız daha var onlardan da bekliyoruz. Transfer yasağını açacağımıza inanıyorum. Ocak'tan önce açalım ki, yeni transferleri n protokol ile alıp takıma adapte edebilelim"







