Fenerbahçe 'de hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-Lacivertliler kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcarken bir yandan da yıldızlara da ilgi her geçen gün büyüyor.





Elmas ve Jae'yi aldılar

2019’da 16 milyon Euro ödeyerek Eljif Elmas’ı kadrosuna katan Napoli, yaz döneminde de Kim Min Jae’yi 18 milyon Euro ödeyerek transfer etmişti. Her iki oyuncunun da performansından çok memnun olan İtalyan devi, Fenerbahçe’nin yıldızlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

'Türkiye'nin futbolcu üretim fabrikası'

Çizme ekibi, genç Arda Güler’in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Crespo ile yakından ilgileniyor. ESPN’e göre Napoli, önümüzdeki aylarda Sarı-Lacivertli kulübe resmi teklif yapabilir. Haberde, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in ‘Fenerbahçe, Türkiye’nin futbolcu üretim fabrikası. Onlar ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz” şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Devre arasında zor

Serie A’da geride kalan 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik alan Napoli, namağlup olarak liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi Milan’ın 8 puan önünde yer alan Napoli, Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna devam ediyor. Ferdi, Arda, Crespo üçlüsüne yapılacak olası bir teklif halinde Fenerbahçe’nin isteyeceği rakam ve izleyeceği politika ise şimdiden merak konusu. Ancak ligde şampiyonluğa giden SarıLacivertliler’in, sezon bitmeden herhangi bir yıldızını satması düşük ihtimal olarak görülüyor.

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