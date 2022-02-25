Napoli’nin Fenerbahçe ’nin Güney Koreli stoperi Min Jae Kim için ısrarı devam ediyor. Elif Elmas’ın transferinde başrolü oynayan Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Güney Koreli stoper Min Jae Kim’in transferi için de sarı lacivertli yönetime temasa geçti.

İtalyan ekibi tecrübeli futbolcu için sarı lacivertli kulübe devre arasında 8 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmiş, yönetimin bu teklifi geri çevirmesi üzerine teklifi 12 milyon Euro’ya çıkarmıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi yapılan yüzde 50’lik artışa rağmen ikinci teklifi de geri çevirdi.

15 MİLYON EURO ÖNERMESİ BEKLENİYOR

Hürriyet'in haberine göre Senegalli stoper Kalidou Koulibaly’yi sezon sonunda yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan Napoli bu oyuncunun Min Jae Kim ile doldurmak istiyor. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli sezon sonunda bir kez daha için İstanbul’a gelerek sarı lacivertli yöneticilerle masaya oturacak. Fenerbahçe ise serbest kalma bedeli 23 milyon Euro olan Kim’i bu rakamın bu rakamın aşağısına satmayı düşünmüyor. Napoli’nin ise Güney Koreli futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

KARARI TAKIMIN YENİ HOCASI VERECEK

Güney Koreli stoper Min Jae Kim ile ilgili son kararı Yeni Teknik Direktör karar verecek. Min Jae Kim bu sezon sarı lacivertli forma ile 23’ü Süper Lig , 6’sı UEFA Avrupa Ligi, 1’i UEFA Konferans Ligi ve 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 31 resmi karşılaşmada forma giydi. 25 yaşındaki Güney Koreli futbolcu henüz skor olarak takıma katkı veremedi. Fenerbahçe’nin 3 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcunun transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri ise 9 milyon Euro civarında.

"TARAFTARA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMAK İSTEMİYORUM"

Min Jae Kim, Türkiye ve İstanbul’a çok kolay uyum sağladığını ifade etti. İstanbul’da zorlandığım bir şeyin kesinlikle olmadığını ifade eden Kim kulübün youtube kanalına şunları söyledi:

"Yemekler konusunda da çok rahatım. Her şey çok lezzetli. Gelir gelmez her şeye çok çabuk adapte oldum. Diğer oyuncular da hepsi bana çok iyi davranıyor, onlarla çok güzel anlaştık. Takım arkadaşlarımla iyi arkadaş oldu. Türkleri çok seviyorum.

Taraftarların gösterdiği sevgi için çok minnettarım tabii ki. Gururlanıyorum ve onların sevgisini boşa çıkarmamak için daha fazla ne yapabilirim diye sürekli düşünüyorum. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Onlar için yapabileceğim en iyi şey, iyi Futbol oynamak. Bu yüzden çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Tabii ki hatalarım oluyor, ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"