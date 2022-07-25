İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe 'den transfer edilmesi beklenen Kim Min-Jae hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Corriere dello Sport'a konuşan Osimhen, Dries Mertens ve Kalidou Koulibaly gibi önemli isimlerin takımdan ayrıması ve Kim Min-Jae gibi yeni transferlerin kadroya dahil edilmesi hakkında, "Takım çok değişti. Insigne, Ospina, Koulibaly, Mertens ve Ghoulam, kilit futbolcular ve büyük liderler gittiler. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Ama şimdi takımda başka liderler var, yeni kaptan Di Lorenzo için mutluyum ve sonra Mario Rui var. Ve bu arada oluşan boşlukları doldurmamıza yardımcı olacak yeni iyi, kararlı ve teknik oyuncular geldi. Olivera, Ostigard, Kvaratskhelia ve Kim Min-Jae kalitemizi artıracak." dedi.

Ayrılık iddiaları

İsmi Avrupa devleri ile transfer iddialarında yer alan 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, "Çok zor anlar yaşadım, özel anlar bile yaşadım ama Napoli bana her zaman yakın oldu ve burada olmamın sebeplerinden biri de bu. Mutluyum, güzel bir şehirde ve harika bir kulüpteyim. Napoli, futbolcu olmak için en iyi yerlerden biri: Maradona burada oynadı, gelmiş geçmiş en iyisi, onun adını taşıyan stadyumda oynamayı bir ayrıcalık ve büyük bir onur olarak görüyorum. Napoli'deyim ve kulübüme büyük saygı duyuyorum. Bunlar sadece söylentiler, burada mutluyum ve şu ana kadar bu kadar yakın ilişkim olmamıştı. Başkan De Laurentiis ile konuştum, karar veren o ve kulübün planlarını açıklayarak bana güvence verdi." sözleri ile haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



