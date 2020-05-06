İtalyan basını, Harry Kane'in durumundaki belirsizlik nedeniyle hücum hattını güçlendirmek isteyen Tottenham'da Jose Mourinho'nun, Napoli forması giyen Arkadiusz Milik ile ilgilendiğini gündeme getirmişti.

Tottenham'ın yanı sıra bir başka İngiliz ekibi Arsenal'in de ilgilendiği belirtilen Milik için Napoli'den izin çıkmadı. Il Matino'nun haberine göre Napoli'nin sahibi Aurelio De Laurentiis, corona virüs salgını nedeniyle İtalyan kulüplerinin yaşadığı maddi sıkıntılara rağmen herhangi bir oyuncuyu satmamaya kararlı.

Napoli'de başkanın tavrının net olduğu ve Tottenham'ın farklı isimlere yönelmesi gerektiği belirtilirken Mourinho'nun listesindeki isimlerden birinin de Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç olduğu aktarılıyordu.